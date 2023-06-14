Çekmeköy'de kamyonun kasası refüjdeki bariyerlere düştü: 1 yaralı

Çekmeköy'de, kamyonun kasasının yerinden çıkarak refüjdeki bariyerlerin üzerine düşmesi sonucu 4 aracın karıştığı kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şile yolunda ilerleyen 34 HF 4418 plakalı et yüklü kamyonun kapalı kasası, Ömerli mevkisinde yerinden çıkarak refüjdeki bariyerlerin üzerine düştü.

Arkadan gelen 34 FGT 130 plakalı hafriyat kamyonun sürücüsü de kasaya çarpmamak için manevra yapınca ters dönen araç yolun kenarına savruldu.

Bu sırada aynı istikamette seyreden 34 FU 1508 plakalı otomobilin sürücüsü ise bu araçlara çarpamamak için frene basarak yavaşladı. Peşinden gelen Maltepe Belediyesine ait 35 BHV 152 plakalı çöp kamyonunun çarptığı bu otomobilin sürücüsü Z.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Şile istikametinde tek şeride düşürülen trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.