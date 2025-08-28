Çekmeköy'de Kafede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağıır Yaralandı

Güncelleme:
Çekmeköy'de bir kafeye yapılan silahlı saldırıda T.M. isimli kişi ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki kafede oturan T.M. akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

T.M. saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik şeridi çekerek kafede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı

Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
