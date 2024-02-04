Çekmeköy'de Kadın Otomobilden Düştü, Zorla Araca Bindirildi

ÇEKMEKÖY'de bir kadın kapısı açık halde ilerleyen otomobilden yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü araçtan inerek yola düşen kadını zorla araca bindirdi. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 RE 6768 plakalı otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi. Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi. Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor.