Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı - Haberler

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Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı

Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kadın yakalandı.

Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kadın yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekşioğlu Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünde bulunan, 1000 lira değerindeki 5 paletin çalınması üzerine inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Ö.S. (42) adlı kadın ile gelini A.S. (22) Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Zanlıların açıktan hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.

İşyerinden çalındığı belirlenen 5 palet işyeri sorumlularına teslim edildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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