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Çekmeköy'de İstinat Duvarı Yıkıldı: Bahçeye Zarar Verdi

Çekmeköy'de İstinat Duvarı Yıkıldı: Bahçeye Zarar Verdi
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İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle yıkıldı. Olayda bahçedeki kameriye ve ağaçlar zarar gördü. Sakinlerden biri, gürültüyle uyanarak duvarın tamamen yıkıldığını belirtti.

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının yıkılması sonucu hasar oluştu.

Çatalmeşe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçesinin istinat duvarı yıkıldı. Bahçeye doğru yıkılan duvarın moloz parçaları buradaki kameriye ve ağaçlara zarar verdi.

Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden Aynur Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 04.00 civarında gürültü üzerine kalktıklarını ve istinat duvarının olduğu gibi aşağı indiğini, kameriyenin kırıldığını gördüklerini anlattı.

Erdem, "Şimdiye kadar bir şey yoktu. Yağmurun fazla yağmasından dolayı istinat duvarı çöktü." dedi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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