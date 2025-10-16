Haberler

Çekmeköy'de İETT Otobüsü Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çekmeköy'de İETT Otobüsü Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Çekmeköy'de bir İETT otobüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Çekmeköy'de İETT otobüsü şöförünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı. 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü K.P. tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan motosiklet sürücüsü K.P. ve otobüs şöförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü K.P., çıkarıldığı mahkemece 'Ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
