Çekmeköy'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Ulaşım Aksadı

Çekmeköy'de, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yola dökülen topraklar, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Şile Yolu Nişantepe mevkisinde ilerleyen 33 BBJ 56 plakalı hafriyat kamyonu, kontrol çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, trafik akışında yoğunluk oluştu.

Ekiplerin çalışması sürüyor.