Çekmeköy'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Çekmeköy'de, hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çekmeköy'de, hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mustafa D. idaresindeki 34 EAN 824 plakalı hafif ticari araç, Reşadiye mevkisinde Kadir A'nın kullandığı 34 FF 2960 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkartılan Mustafa D'ye sağlık ekipleri müdahale etti.
Yaralanan sürücü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel