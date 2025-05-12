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Çekmeköy'de Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı, Diğerine Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor

Çekmeköy'de Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı, Diğerine Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor
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Çekmeköy'deki bir inşaat alanında meydana gelen göçükte, 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, diğer işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden biri yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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