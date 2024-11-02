Çekmeköy'de Gıda Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

ÇEKMEKÖY'de gıda yüklü kamyonun kasa kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

Çekmeköy Ömerli Mahallesi Ata Sokak'ta park halinde bulunan 34 KL 0632 plakalı gıda yüklü kamyonun kasa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kasa kısmından dışarı sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Alevlerin sardığı kamyonda ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.