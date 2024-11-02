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Çekmeköy'de Gıda Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Çekmeköy'de Gıda Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
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Çekmeköy'de park halindeki gıda yüklü bir kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Çekmeköy'de park halindeki gıda yüklü kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömerli Mahallesi Ata Sokak'taki zincir marketlerin depolarının yer aldığı bölgede park halinde bulunan gıda yüklü kamyonun dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonun dorsesinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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