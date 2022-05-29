ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA: 3 YARALI - Haberler

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ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA: 3 YARALI

ÇEKMEKÖY'de, aşırı hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

ÇEKMEKÖY'de, aşırı hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen otomobilin camından fırlayan bir kişiye korkuluk demiri saplandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarından Çekmeköy Şile Otoyolu Şile istikametinde meydana geldi. Aşırı hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FGT 629 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobilin camından fırlayan bir kişiye korkuluk demiri saplandı. Bariyeri aşıp karşı şeride geçen otomobile Çekmeköy istikametinde ilerleyen 34 LJ 4922 plakalı otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, korkuluk demiri saplanan yaralıyı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Şile yolunda her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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