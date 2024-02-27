Çekmeköy'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta oturan Emine Ülkü A, eşi Hakan A. tarafından silahla rehin alındığına ilişkin polis ihbar hattına mesaj gönderdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah sesi duyulan dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye giren ekipler, Emine Ülkü A'yı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Hakan A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çiftle ilgili Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince daha önce 3 kez işlem yapıldığı öğrenildi.