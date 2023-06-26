Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Olay, 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Sultan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. 35 yaşındaki Muzaffer G.'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan Muzaffer G. itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muzaffer G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, patlama anında fırlayan parçalar nedeniyle park halindeki iki otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri de dairede incelemelerde bulundu.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mahalle sakini Latif Erdem, "Biz evdeydik. Arkadaşta biraz bağımlılık var. Kullanıyor, bildiğimiz kadarıyla. Evin içinden kendimiz çıkardık arkadaşı. Çocuklar dışarıdaydı. Bir anda paylamayı duyduk. Geldik çıkardık ambulansa koyduk" dedi. Hamza Erdem ise, "Evi de yaktı. Karşı apartmanın dubleksinde oturuyordu. Birkaç defa intihar teşebbüsünde bulundu. Akli melekesi yerinde değil bu çocuğun. Mahalleye de zarar veriyor kendine zarar verdiği gibi. Çocukları sopayla kovalıyor. Bazen oluyor ki çocuklara para verip çağırıyor. Dengesiz. Balkondaydık sese doğru indim. Çocuklar burada top oynuyordu. Biraz daha ileride oynuyorlardı Allahtan. O cam kırıklarından dolayı her şey başımıza gelebilirdi" diye konuştu.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan geçen çocukların patlama sırasında kaçtığı, patlama yaşanan daireden bir parçanın sokağa fırladığı ve bina sakinlerinin dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü dökümü

-Genel ve detay