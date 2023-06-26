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Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Güncel Haberler

ÇEKMEKÖY'de tadilat yapılan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama anında evde olan bir kişi yaralanırken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Sultan Sokak'ta meydana geldi.

-ÇEKMEKÖY'de tadilat yapılan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama anında evde olan bir kişi yaralanırken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Sultan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre içerisinde oturan kimsenin olmadığı 4 katlı binanın giriş katında tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama anında dairede bulunan bir kişi yaralanırken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyenlerin patlamayla birlikte kaçışmaları ve binadan fırlayan bir parçanın hafif ticari aracın üzerine düşüşü görülüyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

-Sokakta yürüyenler

-Patlama anında kaçışmalar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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