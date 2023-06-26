Çekmeköy'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

ÇEKMEKÖY'de tadilat yapılan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama anında evde olan bir kişi yaralandı.

Olay, 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Sultan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre içerisinde oturan kimsenin olmadığı 4 katlı binanın giriş katında tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama anında dairede bulunan bir kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.