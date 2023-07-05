Çekmeköy'de doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlamada bir kişi yaralanırken, çevredeki araçlar ve bina hasar gördü.

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'taki binanın giriş katında akşam saatlerinde meydana gelen patlama, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde patlamayla ortalığı toz bulutunun kaplaması, yıkılan duvarlardan beton parçaların savrulması ve çevredekilerin yaşadığı şaşkınlık yer alıyor.

Doğal gazdan kaynaklanan patlamada binanın giriş katında oturan yabancı uyruklu M.G. yaralanmış, park halindeki bazı araçlar, etrafa savrulan beton parçaları ve pencerelerin demir korkuluklarının isabet etmesi sonucu hasar görmüştü.