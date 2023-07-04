Çekmeköy'de doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Patlama sonucunda yangın çıktı ve çevredeki araçlar ile işyeri zarar gördü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Patlama saat 16.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Daireden kopan parçaların bir kısmı park halindeki 3 araca zarar verdi. Bitişik binada bulunan bir işyerinin ise camları kırıldı. Olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı" denildi. Mahalle sakini Hayrettin Aliyeke, "5 sene önce bu daireyi almışlar. Burada oturuyorlardı. Kocası Ağrı'ya gitti. Kadın gitmedi. Aniden doğal gaz patlaması meydana geldi" dedi.