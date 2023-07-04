Çekmeköy'de Doğal Gaz Patlaması: 3 Kişi Yaralandı

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı. Yangına çevredekiler ve bir süre sonra gelen itfaiye müdahale etti. Patlamanın olduğu dairede yabancı uyruklu bir kadının yaşadığı belirtildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.