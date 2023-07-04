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Çekmeköy'de Doğal Gaz Patlaması: 3 Kişi Yaralandı

Çekmeköy'de Doğal Gaz Patlaması: 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

p>İSTANBUL DHA - Çekmeköy'de bir binanın giriş katında ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı

Çekmeköy Şahinbey Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı. Yangına çevredekiler ve bir süre sonra gelen itfaiye müdahale etti. Patlamanın olduğu dairede yabancı uyruklu bir kadının yaşadığı belirtildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şahinbey DHA Güncel Haberler

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