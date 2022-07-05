Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çekmeköy Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi kavşağında Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 BSS 297 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki yaralı hastaneye kaldırıldı. AA / Metin Tokgöz - Güncel Ümraniye Saray Şile Güncel Haberler

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