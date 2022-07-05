Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi kavşağında Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 BSS 297 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Ümraniye Saray Şile Güncel Haberler

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