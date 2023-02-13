ÇEKMEKÖY'DE ÇATI TAMİRATINDA YÜKSEK GERİLİM HATTINA KAPILIP ÖLDÜ
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Çekmeköy'de 2 katlı binanın çatısında tamirat yapan 45 yaşındaki Aziz Yelegen, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.
Çekmeköy'de 2 katlı binanın çatısında tamirat yapan 45 yaşındaki Aziz Yelegen, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Hüseyinli Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında su oluklarını yenileme çalışması yapan 3 çocuk babası Aziz Yelegen(45) yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yelegen'in cansız bedeni, yere indirildi. Durumu haber alır almaz olay yerine koşan Aziz Yelegen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yelegen'in cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi.