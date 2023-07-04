Çekmeköy'de bir binada patlama: 1 kişi yaralandı

Çekmeköy'de bulunan bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Patlama sonucu binada yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve binada hasar oluştu.