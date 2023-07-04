Çekmeköy'de bir binada patlama: 1 kişi yaralandı
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Çekmeköy'de bulunan bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Patlama sonucu binada yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve binada hasar oluştu.
Çekmeköy'de bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlama sonucu bir kişi yaralanırken, binada yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.