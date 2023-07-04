Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme devam ediyor.

Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patladı: 3 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir neden ile doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Olay, Çekmeköy Çamlık Mahallesi, Deniz Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir neden ile doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın oluştu. Çıkan yangını mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemere göre patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Patlama ile ilgili incelem sürüyor