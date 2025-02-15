Çekmeköy'de Beton Mikseri ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Çekmeköy'de bir beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Çekmeköy'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ömerli Mahallesi Pendik-Şile kara yolunda Şile istikametinde ilerleyen Ersin Y. yönetimindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek 34 LFM 81 plakalı ciple çarpıştı. Beton mikseri, çarpışmanın ardından şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Kazada, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. yaşamını yitirirken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemeler sonrası morga götürüldü.
Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.