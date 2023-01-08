Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Şile Otoyolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 D 4761 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ girişinde yol ayrımının ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İtfaiye Marmara Şile Güncel Haberler

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