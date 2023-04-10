ÇEKMEKÖY'DE AYNI YERDE İKİ TIR KAZA YAPTI

ÇEKMEKÖY, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza nedeniyle oluşan trafikte karşı şeritteki başka bir TIR, palet yüklü kamyonetle çarpıştı. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmazken, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çekmeköy Hüseyinli mevki Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinde ilerleyen 34 HV 340 plakalı Hüseyin Koç yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştuğu sırada, karşı şeritteki 33 NFL 89 plakalı Sedat K. yönetimindeki TIR ile 34 UK 2053 plakalı Ferhat Çelikkaya yönetimindeki palet yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupası dorsesinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki kazada ölen ya da olmazken Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri yolun her iki yönünde de önlem aldı. Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.