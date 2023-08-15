Çekmeköy'de ayaklarıyla direksiyonu kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

Çekmeköy'de seyir halindeyken ayaklarıyla direksiyonu kullanarak tehlikeli davranışlarda bulunan sürücüye 1823 lira para cezası verildi, ehliyetine de el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sosyal medya ve ulusal basına yansıyan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada, 5 Mart'ta Çekmeköy Şile yolu üzerinde seyir halindeyken ayaklarıyla direksiyonu kullanarak tehlikeli davranışlarda bulunan 33 DMF 64 plakalı araç sürücüsünün M.Ş.A. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yakalanan sürücünün aracı 10 Temmuz'da sattığı belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" maddesinden 436, "emniyet kemeri kullanmamak"tan 436 ve "sol şeridi sürekli ihlal etmek"ten 951 lira olmak üzere, toplam 1823 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması ve hayatın olağan akışına aykırı hareketlerle araç kullanması nedeniyle "gerekli sağlık şartlarını (fiziki ve psikoteknik) taşıdığına dair rapor alıncaya kadar" ehliyeti de geri alındı.

Sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne teslim edildi.