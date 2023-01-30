Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara minibüsün çarpma anı cep telefonuyla görüntülendi Güncel Haberler İstanbul Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara minibüsün çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İstanbul Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara minibüsün çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre, dün Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'taki asker eğlencesinde halay çeken kalabalığın arasına bir minibüs aniden daldı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası yaşanan kargaşa görüntülerde yer aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan, Sezai Y'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüsün sürücüsü M.Y'nin, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Kazada yaralanan 4 kişiden birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Çekmeköy Güncel Haberler

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