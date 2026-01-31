Haberler

Çekmeköy'de Tartıştığı Kişiyi Pompalı Tüfekle Vurup Yaraladı; Motosikletle Kaçtı

Çekmeköy'de akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan Hakkı K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Oğuz B. olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Nalan Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz B. ile Hakkı K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Oğuz B., pompalı tüfekle Hakkı K.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Hakkı K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli Oğuz B.'nin olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlendi. İki kişi arasında önceden husumet bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

