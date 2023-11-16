Çekmeköy'de Akaryakıt İstasyonunda Aracını Gasp Eden Şahıs Yakalandı

Çekmeköy'de bir akaryakıt istasyonunda bir kişiyi darp ederek aracını çalan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheli şahsın silah ticareti yaptığı ve bir iş yerinde silah imal ettiği tespit edildi.

Çekmeköy'de akaryakıt istasyonunda bir kişiyi darp ederek aracını çalan şahıs, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Silah ticareti yaptığı ve bir iş yerinde silah imal ettiği tespit edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

Çekmeköy'de 29 Ekim tarihinde, akaryakıt istasyonunda bir kişinin darp edilerek aracının zorla alınması olayına ilişkin Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, gasp edilen araç içerisinde otomobil sahibine ait nakit para, telefon ve bir ruhsatsız silah olduğu anlaşıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.A. isimli kişinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca şüpheli şahsın silah ticareti yaptığı ve Kemal Türker Mahallesinde bulunan iş yerinde silah imalatının bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine adrese düzenlenen operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, namlu, tetik, kabza, şarjör, sürgü, tabanca iskeletler gibi çeşitli ve çok sayıda silah parçaları, 107 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

M.A. isimli şahsın Ümraniye ilçesinde bulunan bir atölyede olduğu belirlenmesi üzerine şahıs burada yakalandı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ile 9 gram narkotik madde ele geçirilirken, akaryakıt istasyonunda gasp edilen araç da ele geçirildi.

Şüpheli şahıs "gasp" "uyuşturucu madde ticareti" "silah ticareti" "6136 SKM" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 31 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Akaryakıt istasyonunda bir kişiyi darp edip aracını gasp eden şahıs ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL