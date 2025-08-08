Çekmeköy'de Ağaç, Kamyonetle Çarpmanın Ardından Otomobilin Üzerine Düştü
Çekmeköy'de bir kamyonetin kasası kaldırımdaki bir ağaca çarptı ve ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken otomobilde hasar meydana geldi.
Olay saat 13: 30 sıralarında Güngören Mahallesi Ödül sokakta meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin kasası, kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, otomobilde hasar oluştu.
