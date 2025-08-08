Çekmeköy'de Ağaç, Kamyonetle Çarpmanın Ardından Otomobilin Üzerine Düştü

ÇEKMEKÖY'de kamyonetin kasasının çarptığı ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi.

Olay saat 13: 30 sıralarında Güngören Mahallesi Ödül sokakta meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin kasası, kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, otomobilde hasar oluştu.