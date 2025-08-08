Çekmeköy'de Ağaç, Kamyonetle Çarpmanın Ardından Otomobilin Üzerine Düştü

Çekmeköy'de Ağaç, Kamyonetle Çarpmanın Ardından Otomobilin Üzerine Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de bir kamyonetin kasası kaldırımdaki bir ağaca çarptı ve ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

ÇEKMEKÖY'de kamyonetin kasasının çarptığı ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi.

Olay saat 13: 30 sıralarında Güngören Mahallesi Ödül sokakta meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin kasası, kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.