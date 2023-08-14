Çekmeköy'de 5 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Kurtarıldı

ÇEKMEKÖY'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 03.00 sıralarında meydana geldi ve yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇEKMEKÖY'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangı sırasında binada mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.