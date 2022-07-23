Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu İstanbul Çekmeköy'de 2 hafriyat kamyonu ile bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Çekmeköy'de 2 hafriyat kamyonu ile bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Şile yolunda seyreden Ömer Dağ idaresindeki 34 BIF 319 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JC 3406 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza yapan araçların arkasında seyreden Sancar Öztoprak'ın kullandığı 34 GBC 61 plakalı hafriyat kamyonu da Dağ'ın kullandığı otomobile çarptı. Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Şile istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Metin Tokgöz - Güncel İstanbul Şile Güncel Haberler

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