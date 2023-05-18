Çekmeköy'de 2'si kamyon 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KV 6830 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 2'si kamyon 6 aracın daha çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Edirne yönünde oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesinin ardından normale döndü.