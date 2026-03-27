Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği İETT kazasında motosiklet sürücüsü tahliye edildi / Arşiv eklendi

Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İett'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, İETT otobüsünün şoförü Hüseyin Gezer, "Motosiklet sürücüsü bana küfretti ve ardından yumruk attı. El frenini çekmeye çalışırken fren kitlendi. 5 gün yoğun bakımda yattım. Cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirdim" dedi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise, "Otobüsün tam dibindeyken benim orada olduğumu gördüğü halde direksiyonu üzerime çevirmeye devam etti. Sağ tarafa kaldırıma sıfır şekilde motorumu bırakıp tekrar cama geldim. Plakasını almak için kafamı çevirdiğimde arkamdan gelmeye başladı. Motorumu ezdiğini, ardından park halindeki araçlara çarptığını gördüm. Bana vuran kendisi" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kerim Polat'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 29 Nisan'a ertele

Kaza, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girdi. Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.

İddianamede, Polat'ın olay sırasında Gezer'e yönelik alenen hakarette bulunduğu ve motosikletini otobüsün önüne bırakarak 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi. Gezer'in ise Polat'a hakaret ettiği ve otobüsü bilerek üzerine sürdüğünün altı çizilen iddianamede, kullanılan aracın insan hayatı açısından tehlike arz ettiği, eylemin bir bütün halinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, Gezer'in olay sırasında kalp krizi geçirdiği yönündeki savunmasının hastane raporlarıyla doğrulanmadığı, şoförün görev gereği böyle bir eylemin sonuçlarını öngörebilecek durumda olmasına rağmen tartışmanın etkisiyle hareket ettiği belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 45 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği bilgisi yer aldı. Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından Gezer'in toplam 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Tutuklu sanık Hüseyin Gezer ve tutuklu sanık Kerim Polat bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Sanık Hüseyin Gezer, Sanık Kerim Polat, kazada hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün annesi Kerime Aslan ve taraf avukatları hazır bulundu.

'MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BANA KÜFRETTİ VE ARDINDAN YUMRUK ATTI'

Hüseyin Gezer savunmasında, "Şimdiye kadar başımı eğecek bir iş yapmadım. Motosiklet sürücüsü bana küfretti ve ardından yumruk attı. El frenini çekmeye çalışırken fren kitlendi. 5 gün yoğun bakımda yattım. 5 kişilik koğuştayım. Hepsi gencecik. En az cezayı alan 10 sene almış, onlara sesimi çıkaramıyorum. Cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirdim" dedi.

'OTOBÜSÜ ÜZERİME SÜRDÜ'

Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise savunmasında, "İşe gitmek üzere evden motosikletimle çıktım. Otobüsün tam dibindeyken benim orada olduğumu gördüğü halde direksiyonu üzerime çevirmeye devam etti. Cama yanaşıp, 'beni görmüyor musun, üzerime niye sürüyorsun?' dedim. Kendisi bana, 'motorunu bırak gel lan' diyerek cevap verdi. 'Benim canımı sen mi verdin' diyerek bana küfretti. Sağ tarafa kaldırıma sıfır şekilde motorumu bırakıp tekrar cama geldim. Olay yerinden küfretmeden ayrıldım. Kendisi peşimden küfretmeye devam etti. Plakasını almak için kafamı çevirdiğimde arkamdan gelmeye başladı. Motorumu ezdiğini, ardından park halindeki araçlara çarptığını gördüm. Bana vuran kendisi" dedi.

Duruşmada olay anına ait otobüs içinden görüntüler izlendi. Mahkeme başkanı el frenini çekip bıraktığını sorunca, sanık Hüseyin Gezer geri çekilmesini kalp rahatsızlığı olmasından dolayı olduğunu ifade etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA UYARI

Mahkeme başkanı, duruşma sırasında sanığı 'gülmeden dinle' diyerek uyardı. Kamera kayıtlarının izlenmesi sırasında maktulün iki çocuğu salondan çıkarıldı. Görüntülere ilişkin söz verilen sanık Gezer, "Kalp krizi geçirdim, ayağım frenden kaydı" derken, Polat ise "Ben vurmadım, tükürdüğüm doğrudur" dedi.

'BENİM CANIM GİTTİ, 2 ÇOCUK YETİM KALDI'

Kazada ölen Deniz Şengül'ün annesi Kerime Aslan, "Kanuna güveniyorum, cezasının verilmesini istiyorum. Benim canım gitti, iki çocuk yetim kaldı" dedi. Ablası Gülizar Aslan ise, "Sonuna kadar şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'MOTOSİKLETLİYİ EZMEK İSTERKEN DURAĞA DALDI'

Kazada ölen Deniz Şengül'ün arkadaşı tanık Mukaddes Ceylan, otobüs şoförünün, motosiklet sürücüsüyle daha önce tartıştığını belirterek, "Şoför sağa kırarak motosikletliyi ezmek isterken durağa daldı, arkadaşım ezildi" şeklinde konuştu.

'ARAÇTA PANİK ATAK GEÇİRDİM'

Ece Gökarslan, "Olay günü otobüsteydim annemle. Olay çamlık durağında oldu, İETT şoförüyle motor sürücüsünün arasında bir kornalaşma oldu. Araçta panik atak geçirdim. Ben motorun üzerine kırdığını arkada olduğum için göremem ama yoldan saptı" ifadelerini kullandı. Yağmur Elmas ise, "Olay günü tam ineceğim sırada motorcu ve şoför birbirine bağırmaya başladı, hakaret etmeye başladı. Motorcu motorunu sağa çekti, ama otobüs şoförü durağa girdi" dedi.

TANIKLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Efe Çakıcı, "Ben otobüsün en başında seyahat ediyordum. Çamlık yol ayrıma girerken motosikletçi küfretti, el kol hareketlerinden gördüm, daha sonra şoför kitlendi. Motorcu sol tarafa yaklaştı" dedi Tanık Efe Çakıcı'nın şoför Hüseyin Gezer'e duruşmada olayı anlatırken 'Hüseyin amca' şeklinde hitap etmesi ve 'kalp krizi geçirmişti daha önceden' demesi nedeniyle Cumhuriyet savcısına soruldu. Bunun üzerine Efe Çakıcı'nın tanıklığı kabul edilmedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kerim Polat'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Hüseyin Gezer'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı