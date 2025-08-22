Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda Yangın: 10 Dönüm Alan Zarar Gördü

Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇEKMEKÖY Alemdağ Ormanı'nda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra helikopterle havadan da müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

