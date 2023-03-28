'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı (2)
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10'U TUTUKLANDIZonguldak merkezli İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan 'çekilişle dolandırıcılık' operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö. ve A.Ö. tutuklandı, M.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
10'U TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan 'çekilişle dolandırıcılık' operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö. ve A.Ö. tutuklandı, M.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel