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'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı (2)

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'Çekilişle dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı (2)

10'U TUTUKLANDIZonguldak merkezli İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan 'çekilişle dolandırıcılık' operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö. ve A.Ö. tutuklandı, M.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

10'U TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan 'çekilişle dolandırıcılık' operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö. ve A.Ö. tutuklandı, M.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Osmaniye İzmir Güncel Haberler

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