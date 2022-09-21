Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı

ANKARA'da, kahvehane işletmecisi Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın ve azmettirici olduğu iddia edilen Akuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Aydın, Akkuş'u öldürdüğünü kabul ederek, "Amacım öldürmek değildi, bana küfür eden ağzını kırmaktı" dedi.

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, caddedeki kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, cinayeti işlediği tespit edilen Volkan Aydın hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, öldürülen Akkuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Örsan Ceyhun Aslan, öldürülen Akkuş ile ortak olduklarını, kahvehanenin devri konusunda aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Olaydan bir gün önce kahvenin devri konusunda ortağımla tartıştık. Sanık Volkan ayırmak isterken Hasan küfür etti. O da onu iterek düşürdü. Kahvehanedekilerle birlikte Volkan'ı dışarı çıkardık, yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Daha sonra Volkan beni arayarak, Hasan'a yönelik küfürler savurdu ve onu öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine kızdım. Bir gün sonra garson, alt katta Hasan'ı kanlar içinde buldu. Olayla ilgili bilgim bu kadar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi azmettirmedim" dedi. Sanık savunmalarının ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Volkan Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.