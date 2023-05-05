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Çekicinin Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Çekicinin Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Güncel Haberler

Çekmeköy Şile Yolu Taşdelen mevkiinde, bir çekicinin arka bölümünde 3 kişi yolculuk yaptı. Çekici sürücüsünün hızlı gittiği görüldü. Çekici üzerindekiler bir süre daha bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldular. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇEKMEKÖY'de hızla ilerleyen çekicinin arka bölümünde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Çekmeköy Şile Yolu Taşdelen mevkiinde, bir çekicinin arka bölümünde 3 kişi yolculuk yaptı. Çekici sürücüsünün hızlı gittiği görüldü. Çekici üzerindekiler bir süre daha bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldular. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taşdelen Şile Güncel Haberler

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