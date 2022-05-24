ÇEKİCİ, TAMİRDEKİ 3 OTOMOBİLE ÇARPTI - Haberler

ÇORUM'da rampa inerken kontrolden çıkan çekici, sanayide tamir için bekleyen 3 otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kazada araçlar, hasar gördü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi Yaydiğin köyü yolunda meydana geldi. Ahmet Ercan (45) yönetimindeki çekici, rampa indiği esnada bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda savrulan çekici, önce ağaçlara, sonra da tamir için bekleyen 3 otomobile çarparak durabildi. Yaralananın olmadığı kazada araçlar, hasar gördü.

Hasarlı araçlar, çağrılan başka çekiciyle kaldırılırken, kaza anını anlatan sürücü Ercan, Hava yağışlıydı, rampa iniyordum araç bir anda kaydı dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel