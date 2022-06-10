Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi - Haberler

- Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

PRAG - Çekya'da polisler, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokain ele geçirdi.

Çekya'nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, yarım tondan fazla kokain ele geçirdi. Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek korunasından fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel