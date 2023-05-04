Çek Cumhuriyeti Kuş Gribi Salgını Nedeniyle 15.000 Hindiyi İtlaf Ediyor

PRAG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'ndeki itfaiyeciler ve veterinerler, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki bir çiftlikte yeni bir kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 15.000 hindiyi itlaf etmeye başladı.

PRAG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti'ndeki itfaiyeciler ve veterinerler, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki bir çiftlikte yeni bir kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 15.000 hindiyi itlaf etmeye başladı.

Devlet Veterinerlik İdaresi'ne (SVS) göre, Rychvald kasabasındaki ticari hindi çiftliği, Çarşamba günü toplam 15.192 hindiden yaklaşık 250'sini itlaf etti.

SVS, çiftlikteki veteriner müfettişleri tarafından alınan numunelerin incelenmesi sonucu "H5N1 alt tipinde yüksek oranda patojenik kuş gribi bulunduğunun doğrulandığını" belirterek, kalan tüm kümes hayvanlarının da itlaf edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 15.000 kuşun itlaf edilmesi iki gün sürecek.

SVS ayrıca, salgından etkilenen çiftliğin yakınında iki hindi yetiştirme çiftliği daha olduğunu ve enfeksiyonun yayılmasını engellemek için birincil veterinerlik önlemleri alındığını açıkladı.

SVS'ye göre, bu yılın başından bu yana Çek Cumhuriyeti'nde 21 kuş gribi salgını bildirildi. Veterinerlik makamları Ocak ayı başlarında, ülkedeki en büyük kuş gribi salgınlarından birinde, Batı Pilsen bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde 750.000 tavuğun itlaf edilmesi talimatını vermişti.