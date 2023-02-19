'CEHENNEM' OLAN MİLLEYHA KUŞ CENNETİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

-200 kamyon çöp ve moloz temizlendi.

Rojda ALTINTAŞ - Güven USTA - Ersan SAN / - HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt altına alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nin etrafına deprem bölgesinden getirilen çöp ve molozlar döküldü. 200 kamyon çöp ve molozun toplanan ve koruma altına alınan bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Enkazla ortaya çıkan moloz ve çöpler de taşınmaya başlandı. Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran, bölgeden göç eden kuşların da dinlenme alanı olan Milleyha Kuş Cenneti'ne depremin ardından ortaya çıkan moloz ve çöpler döküldü.

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