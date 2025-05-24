Cehennem Deresi'nde Kum Kekliği Kurtarıldı

Cehennem Deresi'nde Kum Kekliği Kurtarıldı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde doğa fotoğrafçısı Tarık Oran, balıkçı ağına takılan koruma altındaki kum kekliğini kurtardı. Kurtarılan keklik, yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı anlaşılınca doğaya bırakıldı. Oran, terk edilmiş balıkçı ağlarının çevreye zarar verdiğine dikkat çekti.

Cehennem Deresi'nde kum kekliği operasyonu

Balıkçı ağına takılan keklik, doğa fotoğrafçısı tarafından kurtarıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi'nde balıkçı ağına takılan koruma altındaki kum kekliği, doğa fotoğrafçısı Tarık Oran tarafından kurtarıldı.

Cehennem Deresi'nde doğa yürüyüşü yaparak fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısı Tarık Oran, nehir kenarında terk edilmiş balıkçı ağlarına dolanmış iki kum kekliği gördü. Kekliklerden biri kurtulmayı başarırken, Oran da diğer kekliği ağlardan kurtardı. Kurtarılan kum kekliği, yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı anlaşılınca doğaya bırakıldı.

Tarık Oran, "Yanımda dağ kekiği toplamak için bulundurduğum makası kullanarak kekliği kurtarmaya çalıştım. Kum kekliğini elime alarak etrafına dolanmış ağları dikkatle kestim. Hayvana zarar vermemeye özen göstererek onu ağlardan kurtarıp doğal ortamına bıraktık" şeklinde konuştu.

Oran, terk edilmiş balıkçı ağlarının çevreye zarar verdiğine vurgu yaparak, "Bu bölgede çok sayıda bitki ve hayvan türü yaşıyor. Lütfen çevremize sahip çıkalım. Balıkçı arkadaşlarımız da kullandıkları ağları ne suya ne de etrafa bırakıp gitmesinler. Terk edilen ağlar hem suda hem de karada yaşayan hayvanlara büyük zarar veriyor" uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT ÖZKAYA - Güncel
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