Cedit'teki son binanın yıkımı gerçekleşti

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kalan son bina da yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gözetiminde gerçekleşen yıkımla birlikte 489 binanın tamamı yıkılmış oldu. Yıkımda açıklamada yapan Bakan Kurum, 3+1 ve 2+1 konutlar için kira yardımını 1300 liraya çıkardıklarını açıkladı. Bakan Kurum ayrıca yapım ihalesindeki maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmayacaklarını ve sözleşmenin aynen geçerli olacağının müjdesini de verdi.

SON BİNANIN YIKIMI İÇİN

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki son binanın yıkım programına Bakan Kurum ile birlikte Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir bürokratları ve mahalle sakinleri katıldı.

KİRA YARDIMI 1300 TL'YE ÇIKTI

Cedit'e 1105 konut yapılacağını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit'e değer katan konutların temellerini bu yıl atacağız. İnşallah 2023 yılında tamamlayarak teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza kira yardımlarını 3+1 ve 2+1 konutlar için 1300 liraya çıkardığımızın müjdesini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Proje bittiği zaman Büyükşehir Belediyemizle evlerimizi teslim edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızla istişare ettik. Tüm ilçelerimizde riskli alanları etap etap yapacağız" dedi.

CEDİT İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Cedit halkı için yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Yeni Cedit için ilk temeli atmış olduk. Deprem ve kentsel dönüşüm ile mücadelede her ilçemizde projelerimizi yaparak Kocaeli'yi depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Cedit konutlarımız halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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