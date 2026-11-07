Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ÇED Yönetmeliği değişti, nükleer güç santralleri de ÇED listesine girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÇED listesindeki termik güç santralleri başlığı termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri olarak değiştirildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik kapsamında yer alan projelerin tanımları ve sınıflandırmalarında değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde bulunan "termik güç santralleri" başlığı, "termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" olarak değiştirildi. Söz konusu tesisler şu şekilde sıralandı:

"Toplam ısıl gücü 300 megavat ısı (MWt) ve üzeri olan termik güç santralleri, toplam ısıl gücü 300 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler, nükleer güç santralleri veya diğer nükleer tesislerin kurulması veya sökümü (maksimum gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü ve üretimi amacıyla gerçekleştirilen araştırma projeleri hariç)."

Öte yandan Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'ne "akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri" maddesi eklendi.

Ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerde yeni düzenleme

Düzenlemeyle Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi'nde de güncelemeye gidildi.

Listede yer alan "elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler" başlığı, "termik güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" şeklinde yeniden düzenlendi. Bu başlık altında, toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan termik güç santralleri ile toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler sıralandı.

Aynı listede bulunan "akarsu yatakları ile ilgili projeler" başlığı ise "sürekli akış gösteren akarsuların yataklarında 5 km ve üzerinde düzenleme yapılan projeler" biçiminde değiştirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları13

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın27

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil