Filipinler'de atık tesisinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi
Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi tesisinde meydana gelen heyelanda can kaybı 35'e ulaştı. Yetkililer, kayıp bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı ve bölgede afet durumu ilan edildi.
Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde 8 Ocak'ta meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer, 8 Ocak Perşembe günü Cebu kentinin Binaliw bölgesindeki atık tesisinde oluşan heyelana ilişkin açıklama yaptı.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 1 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.
Yetkililer, bölgede "afet durumu" ilan edildiğini duyurdu.
Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.
Olayda hayatını kaybedenleri anmak üzere dün ülkede yas ilan edilmişti.