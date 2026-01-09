Haberler

Filipinler'de bir atık tesisinde heyelanın yol açtığı çökmede 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen heyelanda 1 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. Kaybolan 38 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filipinler'in Cebu kentinde bir atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Cebu Şehri Belediye Başkanı Nestor Archival, gazetecilere açıklamasında, kentin Binaliw bölgesinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Heyelanın, geri dönüşüm tesisi ile personel lojmanının çökmesine yol açtığını aktaran Archival, olayda 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Archival, heyelan sonrası bölgede kaybolan 38 kişi için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bilgisini vererek, "Tüm müdahale ekipleri, güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Philstar haberine göre, itfaiye ve silahlı kuvvetler dahil bölgeye ulusal ve yerel düzeyde farklı kuruluşlardan 330'u aşkın personel sevk edildi.

Atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinin 110 çalışanının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı

Canlı yayında gazeteciye tank çarptı