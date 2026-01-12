Filipinler'deki atık tesisinde heyelanın yol açtığı çökmede ölü sayısı 8'e yükseldi

Filipinler'in Cebu kentinde bir atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, yetkililer, 8 Ocak'ta Cebu kentinin Binaliw bölgesindeki atık tesisinde meydana gelen heyelana ilişkin açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktığını belirten yetkililer, 12 kişinin yaralandığını, 28 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.

Yetkililer, şiddetli yağışların ve Eylül 2025'te meydana gelen depremin ardından yaşanan tayfunların tesisteki çöküşü tetikleyen etkenler arasında olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Filipinler Donanmasından yapılan açıklamada, Visayas bölgesinden sorumlu Merkez Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bölgeye arama, kurtarma ve tahliye ekibi görevlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmalarına takviye için konuşlandırılan ekibin, teknik kurtarma ekipmanları ve kişisel koruyucu sistemlerle donatılmış özel eğitimli deniz personelinden oluştuğu kaydedildi.

Ekibin, itfaiye ve polis başta olmak üzere diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, olası ikincil risklere karşı zemin koşullarının sürekli izlendiği ve gerekli görülmesi halinde operasyonel düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.

Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde 8 Ocak'ta meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.